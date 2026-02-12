В чемпионате Азербайджана по шахматам прошли первые партии 1/8 финала - ФОТО

В чемпионате Азербайджана по шахматам состоялись первые партии стадии 1/8 финала.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с Мурадом Ибрагимли. Аналогичным результатом завершилась партия действующего чемпиона страны Рауфа Мамедова против Широглана Талыбова.
Эльтадж Сафарли обыграл Камала Агаcиева, Айдын Сулейманлы оказался сильнее Рахима Гасымова, Мухаммед Мурадлы победил Равана Алиева, Реад Самедов взял верх над Пашой Ализаде, а Ахмед Ахмедзаде переиграл Вугара Расулова. В первой партии Ниджат Абасов уступил Хагану Ахмеду.
В женском турнире все партии завершились результативно. Чемпионка прошлого года Гюнай Мамедзаде обыграла Нармин Казымову, а чемпионка Европы Ульвия Фаталиева победила Захру Аллахвердиеву.
Также победы одержали Гевхар Бейдуллаева, Ханым Балажиева, Гюльнар Мамедова, Туркан Мамедъярова, Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова.
Сегодня в рамках чемпионата пройдут ответные партии 1/8 финала.
Отметим, что партии на чемпионате Азербайджана начинаются ежедневно в 15:00.