Определились участники 1/8 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

В чемпионате Азербайджана по шахматам определились все участники стадии 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, победы в тай-брейках одержали Ниджат Абасов, Хаган Ахмед, Рахим Гасымов, Камал Агасиев, Пашам Ализаде и Реван Алиев, которые оформили выход в следующий раунд.

В 1/8 финала Мурад Ибрагимли сыграет с рейтинг-фаворитом турнира Шахрияром Мамедъяровым. Ахмед Ахмедзаде встретится с Вугаром Расуловым, Ниджат Абасов — с Хаганом Ахмедом, а Рахим Гасымов — с Айдыном Сулейманлы. Действующий чемпион Азербайджана Рауф Мамедов проведет партию против Широглана Талыбова. Пашам Ализаде сыграет с Реадом Самедовым, Реван Алиев — с Мухаммедом Мурадлы, а Эльтадж Сафарли — с Камалом Агасиевым.

Начиная со стадии 1/8 финала, к борьбе в чемпионате также присоединятся женщины-шахматистки.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по шахматам завершится 22 февраля.