Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"

Председатель Судейской комиссии Федерации шахмат Азербайджана Лютфияр Рустамов высказался о перспективах молодых и неопытных участников чемпионата страны, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж.

"В чемпионате участвуют и молодые шахматисты, которые впервые выступают на таком уровне. Но основное преимущество будет у профессионалов, которые на протяжении всего года активно играют в турнирах. В любом формате соревнований решающим остается умение побеждать соперника в очных партиях", - сказал Рустамов.

Международный арбитр также подчеркнул: "Игроки могут преодолеть один или два тура, но затем им придется встретиться с более сильными и опытными соперниками. Дойти до конца турнира и победить в таких условиях будет крайне сложно. Это можно назвать большим чудом".

Отметим, что в чемпионате Азербайджана принимают участие 46 шахматистов, из которых 30 выступают в мужском турнире и 16 - в женском. Общий призовой фонд соревнований составляет 92 тыс. манатов, из них 62 тыс. манатов предусмотрены для мужского турнира и 30 тыс. манатов - для женского. Турнир завершится 22 февраля.