9 Февраля 2026
RU

Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"

Шахматы
Новости
9 Февраля 2026 14:07
31
Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"

Председатель Судейской комиссии Федерации шахмат Азербайджана Лютфияр Рустамов высказался о перспективах молодых и неопытных участников чемпионата страны, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж.

"В чемпионате участвуют и молодые шахматисты, которые впервые выступают на таком уровне. Но основное преимущество будет у профессионалов, которые на протяжении всего года активно играют в турнирах. В любом формате соревнований решающим остается умение побеждать соперника в очных партиях", - сказал Рустамов.

Международный арбитр также подчеркнул: "Игроки могут преодолеть один или два тура, но затем им придется встретиться с более сильными и опытными соперниками. Дойти до конца турнира и победить в таких условиях будет крайне сложно. Это можно назвать большим чудом".

Отметим, что в чемпионате Азербайджана принимают участие 46 шахматистов, из которых 30 выступают в мужском турнире и 16 - в женском. Общий призовой фонд соревнований составляет 92 тыс. манатов, из них 62 тыс. манатов предусмотрены для мужского турнира и 30 тыс. манатов - для женского. Турнир завершится 22 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"
6 Февраля 22:11
Шахматы

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Президент Федерации шахмат Азербайджана рассказал о формате турнира и составе участников

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"
6 Февраля 21:56
Шахматы

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

Гроссмейстер ожидает упорную и непредсказуемую борьбу за титул

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"
6 Февраля 21:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"

Азербайджанский шахматист рассчитывает успешно выступить на чемпионате страны

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 20:43
Шахматы

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Турнир пройдет с 6 по 22 февраля при участии 46 спортсменов
В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Февраля 17:06
Шахматы

В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист по шахматам Фикрет Сидеифзаде поделился своими ожиданиями от чемпионата Азербайджана по шахматам
Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
2 Февраля 19:14
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с шахматистом Айдыном Сулейманлы, который занял третье место на шахматном турнире Tata Steel Challengers

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!