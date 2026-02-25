25 Февраля 2026
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" близок к сенсации, "Реал" играет на фоне скандала

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 09:30
35
Как сообщает İdman.Biz, во второй игровой день плей-офф запланированы четыре встречи, каждая из которых формирует собственный контекст противостояния.

Главный сюжет вечера связан с парой "Ювентус" - "Галатасарай". Турецкий клуб разгромил соперника 5:2 в первом матче и подходит к ответной игре в статусе команды, контролирующей дуэль. Для итальянцев матч становится проверкой характера, тогда как "Галатасарай" может сыграть прагматично и использовать пространство, если хозяева раскроются.

Отдельное внимание приковано к противостоянию "Реал Мадрид" - "Бенфика". Испанский клуб имеет минимальное преимущество после победы 1:0 в Лиссабоне, однако контекст пары выходит за пределы футбола из-за расистского эпизода вокруг Винисиуса и конфликта с Джанлукой Престианни, который усилил напряжение перед ответной встречей. При этом ключевой интригой остается сама игра: "Бенфике" необходимо рисковать, а "Реалу" - управлять темпом.

Французское дерби "ПСЖ" - "Монако" остается одной из самых открытых дуэлей стадии. Парижане выиграли первый матч 3:2, но характер противостояния предполагает обмен моментами и высокую вариативность сценариев, тем более на фоне нестабильности "ПСЖ" и способности "Монако" играть вторым номером.

В Бергамо "Аталанта" попытается перевернуть противостояние с "Боруссией Дортмунд" после поражения 0:2. Немецкий клуб подходит к игре с комфортным запасом и возможностью контролировать ритм, тогда как хозяевам необходим быстрый гол, чтобы вернуть интригу и перевести матч в эмоциональную плоскость.

Лига чемпионов
Плей-офф
25 февраля

21:45. "Аталанта" (Италия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Первый матч - 0:2.

23:59. "Реал Мадрид" (Испания) - "Бенфика" (Португалия)
Первый матч - 1:0.

23:59. "ПСЖ" (Франция) - "Монако" (Франция)
Первый матч - 3:2.

23:59. "Ювентус" (Италия) - "Галатасарай" (Турция)
Первый матч - 2:5.

