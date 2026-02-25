25 Февраля 2026
Представил список 10 лучших трансферов сезона в АПЛ

25 Февраля 2026 06:22
Издание The Telegraph представило рейтинг из 10 лучших трансферов английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Первое место занял нападающий Брайан Мбемо, перебравшийся в "Манчестер Юнайтед" из "Брентфорда" летом.

Другим представителем "Юнайтед" в рейтинге является занявший четвертое место голкипер Сенне Ламменс, перебравшийся в "МЮ" из бельгийского "Антверпена". В топ-5 также присутствуют два новичка "Манчестер Сити" – вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Марк Гехи. Второе место занял полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака.

Топ-10 трансферов АПЛ-2025/2026 по версии The Telegraph:

1. Брайан Мбемо — "Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед".
2. Гранит Джака — "Байер" — "Сандерленд".
3. Марк Гехи — "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити".
4. Сенне Ламменс — "Антверпен" — "Манчестер Юнайтед"
5. Джанлуиджи Доннарумма — "ПСЖ" — "Манчестер Сити".
6. Мартин Субименди — "Реал Сосьедад" — "Арсенал".
7. Уго Экитике — "Айнтрахт" — "Ливерпуль".
8. Жоао Педро — "Брайтон" — "Челси".
9. Робин Руфс — "НЕК Неймеген" — "Сандерленд".
10. Джордан Хендерсон — "Аякс" — "Брентфорд".

