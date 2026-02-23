23 Февраля 2026
RU

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Теннис
Новости
23 Февраля 2026 12:05
80
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Теннисный турнир категории ATP 500 в Акапулько пройдет по расписанию, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, организаторы не рассматривают отмену соревнований и продолжают подготовку в штатном режиме.

В официальном заявлении подчеркивается, что информация о возможной отмене турнира не соответствует действительности. Организаторы отметили, что находятся в постоянной координации с федеральными, региональными и муниципальными властями в рамках действующих протоколов безопасности.

Отметим, что обострение ситуации в стране произошло после ликвидации главы наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, что привело к всплеску насилия в ряде штатов, включая курортные регионы.

Также на этой неделе в Мексике запланирован теннисный турнир категории WTA 500 в Мериде.

Напомним, что на фоне ухудшения обстановки ранее в стране перенесли ряд футбольных матчей из соображений безопасности.

10:42

В Мексике принято решение о переносе ряда футбольных матчей из соображений безопасности. Проведение спортивных мероприятий стало невозможным из-за резкого обострения ситуации в стране, последовавшего за ликвидацией лидера влиятельного наркокартеля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, силовики нейтрализовали главу картеля "Новое поколение Халиско", известного под прозвищем "Эль Менчо". Группировка, численность которой оценивается примерно в 19 тысяч человек, объявила о намерении отомстить, заявив, что целями атак могут стать в том числе гражданские лица.

На фоне роста насилия и прямых угроз со стороны преступного сообщества власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Футбольные встречи были приостановлены до особого распоряжения структур безопасности, чтобы избежать скопления людей в потенциально опасных зонах.

Отметим, что группировка "Новое поколение Халиско" считается одной из самых опасных преступных организаций Мексики, регулярно вступающей в вооруженные столкновения с правительственными войсками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере
22 Февраля 06:16
Теннис

Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере

И второй в сезоне-2026
Алькарас вышел в полуфинал турнира в Дохе
20 Февраля 01:00
Теннис

Алькарас вышел в полуфинал турнира в Дохе

За право сыграть в финале Карлос поспорит с Андреем Рублевым
Алькарас вышел во второй круг турнира в Дохе
17 Февраля 22:45
Теннис

Алькарас вышел во второй круг турнира в Дохе

Во втором круге Алькарас сыграет с еще одним французом Валентином Ройе
Алькарас и Синнер получили солидные бонусы за участие в Дохе
17 Февраля 01:11
Теннис

Алькарас и Синнер получили солидные бонусы за участие в Дохе

Организаторы пытаются повысить статус турнира
Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме
16 Февраля 01:10
Теннис

Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут
Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата
10 Февраля 14:50
Теннис

Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата - ВИДЕО

Теннисистку раскритиковали за продвижение средства для снижения веса во время Супербоула

Самое читаемое

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене