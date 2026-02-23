ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Теннисный турнир категории ATP 500 в Акапулько пройдет по расписанию, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, организаторы не рассматривают отмену соревнований и продолжают подготовку в штатном режиме.

В официальном заявлении подчеркивается, что информация о возможной отмене турнира не соответствует действительности. Организаторы отметили, что находятся в постоянной координации с федеральными, региональными и муниципальными властями в рамках действующих протоколов безопасности.

Отметим, что обострение ситуации в стране произошло после ликвидации главы наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, что привело к всплеску насилия в ряде штатов, включая курортные регионы.

Также на этой неделе в Мексике запланирован теннисный турнир категории WTA 500 в Мериде.

Напомним, что на фоне ухудшения обстановки ранее в стране перенесли ряд футбольных матчей из соображений безопасности.

10:42

В Мексике принято решение о переносе ряда футбольных матчей из соображений безопасности. Проведение спортивных мероприятий стало невозможным из-за резкого обострения ситуации в стране, последовавшего за ликвидацией лидера влиятельного наркокартеля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, силовики нейтрализовали главу картеля "Новое поколение Халиско", известного под прозвищем "Эль Менчо". Группировка, численность которой оценивается примерно в 19 тысяч человек, объявила о намерении отомстить, заявив, что целями атак могут стать в том числе гражданские лица.

На фоне роста насилия и прямых угроз со стороны преступного сообщества власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Футбольные встречи были приостановлены до особого распоряжения структур безопасности, чтобы избежать скопления людей в потенциально опасных зонах.

Отметим, что группировка "Новое поколение Халиско" считается одной из самых опасных преступных организаций Мексики, регулярно вступающей в вооруженные столкновения с правительственными войсками.