10 Февраля 2026
Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата - ВИДЕО

Теннис
Новости
10 Февраля 2026 14:50
48
Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс подверглась резкой критике в социальных сетях после выхода рекламного ролика с ее участием.

Как сообщает İdman.Biz, реклама была показана в перерыве Супербоула. В ролике экс-теннисистка заявила, что за год с помощью препарата Ozempic похудела на 15 кг. По ее словам, снижение веса позволило уменьшить нагрузку на суставы, стабилизировать уровень сахара в крови и почувствовать себя более свободно. Уильямс подчеркнула, что речь идет не о внешности, а о шаге к улучшению состояния здоровья.

При этом пользователи интернета негативно отреагировали на участие спортсменки в подобной рекламе. Критики указали, что препараты такого типа изначально предназначены для лечения диабета второго типа, а их активное продвижение в целях похудения может привести к самолечению и дефициту лекарства для пациентов, которым оно действительно необходимо.

