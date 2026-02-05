Французский тениссист оказался в центре скандала на турнире в Монпелье

Французский теннисист Уго Эмбер оказался в центре обсуждений после эпизода на турнире в Монпелье.

Как сообщает İdman.Biz, во время решающего тай-брейка матча против Адриана Маннарино Эмбер при счете 4:3 внезапно остановил игру, чтобы проверить телефон.

После паузы француз проиграл четыре розыгрыша подряд и завершил выступление на турнире. Эпизод вызвал широкий резонанс, после чего в сети начали появляться различные версии произошедшего.

Часть пользователей предположила, что теннисист мог получить сообщение, связанное с динамикой ставок на матч, или же сам поставить ставку на свое поражение в пик максимального коэффициента.

При этом другие комментаторы допускают, что остановка игры могла быть вызвана личными обстоятельствами или эмоциональным срывом в напряженный момент встречи.

Официальной информации о нарушениях или расследовании на данный момент нет.