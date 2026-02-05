7 Февраля 2026
Гауденци переизбран на пост президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов

5 Февраля 2026 19:50
Андреа Гауденци переизбран на должность президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР). Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте организации.

Функционер будет занимать этот пост до 2028 года. Итальянец возглавляет АТР с 2020‑го, для него предстоящий срок будет третьим в должности.

"Для меня большая честь продолжать служить ATP — организации, которая сформировала мою карьеру еще с тех времен, когда я играл. Размышляя о том, чего мы достигли, я вижу, что сейчас спорт имеет более прочные основы, чем когда‑либо, подкрепленный рекордным ростом, который говорит о потенциале тенниса", — сказал Гауденци.

Гауденци 52 года. За игровую карьеру он завоевал три титула АТР в одиночном разряде, наивысшей позиции в мировом рейтинге — 18‑го места — он достиг в 1995 году.

İdman.Biz
