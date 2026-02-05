Гауденци переизбран на пост президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов

Андреа Гауденци переизбран на должность президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР). Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте организации.

Функционер будет занимать этот пост до 2028 года. Итальянец возглавляет АТР с 2020‑го, для него предстоящий срок будет третьим в должности.

"Для меня большая честь продолжать служить ATP — организации, которая сформировала мою карьеру еще с тех времен, когда я играл. Размышляя о том, чего мы достигли, я вижу, что сейчас спорт имеет более прочные основы, чем когда‑либо, подкрепленный рекордным ростом, который говорит о потенциале тенниса", — сказал Гауденци.

Гауденци 52 года. За игровую карьеру он завоевал три титула АТР в одиночном разряде, наивысшей позиции в мировом рейтинге — 18‑го места — он достиг в 1995 году.