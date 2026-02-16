16 Февраля 2026
Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме

16 Февраля 2026 01:10
Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает İdman.Biz. В финале он одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом - 6:3, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут. За это время де Минор не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Оже-Альяссима два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Отметим, что для де Минора это 11-й титул в карьере – четвертый на "пятисотниках". Ранее в 2024 и 2025 годах он добирался до финала Роттердама, где проигрывал Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответсвенно.

