Алькарас и Синнер получили солидные бонусы за участие в Дохе

Первая ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга Янник Синнер получили крупные выплаты за участие в турнире ATP-500 в Дохе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, каждый из теннисистов заработал около 1,2 млн долларов только за приезд и участие в соревновании. При этом даже победитель турнира получит значительно меньше - 529 945 долларов призовых.

По информации источника, владельцы турнира стремятся повысить интерес к соревнованию и в будущем добиться присвоения ему категории "Мастерс".

В первом круге Алькарас сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, а Синнер уже прошел чеха Томаша Махача.