17 Февраля 2026
RU

Алькарас и Синнер получили солидные бонусы за участие в Дохе

Теннис
Новости
17 Февраля 2026 01:11
11
Алькарас и Синнер получили солидные бонусы за участие в Дохе

Первая ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга Янник Синнер получили крупные выплаты за участие в турнире ATP-500 в Дохе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, каждый из теннисистов заработал около 1,2 млн долларов только за приезд и участие в соревновании. При этом даже победитель турнира получит значительно меньше - 529 945 долларов призовых.

По информации источника, владельцы турнира стремятся повысить интерес к соревнованию и в будущем добиться присвоения ему категории "Мастерс".

В первом круге Алькарас сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, а Синнер уже прошел чеха Томаша Махача.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме
16 Февраля 01:10
Теннис

Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут
Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата
10 Февраля 14:50
Теннис

Серена Уильямс столкнулась с критикой после рекламы препарата - ВИДЕО

Теннисистку раскритиковали за продвижение средства для снижения веса во время Супербоула
Каспер Рууд снялся с турнира АТР-500 в Далласе
5 Февраля 22:38
Теннис

Каспер Рууд снялся с турнира АТР-500 в Далласе

Рууд проиграл в финале прошлогоднего розыгрыша турнира в Далласе
Гауденци переизбран на пост президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов
5 Февраля 19:50
Теннис

Гауденци переизбран на пост президента Ассоциации теннисистов‑профессионалов

Гауденци 52 года, за игровую карьеру он завоевал три титула АТР
Французский тениссист оказался в центре скандала на турнире в Монпелье
5 Февраля 13:52
Теннис

Французский тениссист оказался в центре скандала на турнире в Монпелье

Теннисист остановил матч во время тай-брейка из-за телефона
Украинская теннисистка отказалась пожать руку сопернице из Венгрии
3 Февраля 16:58
Теннис

Украинская теннисистка отказалась пожать руку сопернице из Венгрии

Инцидент произошел на турнире в Румынии

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе