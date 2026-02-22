Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир АТР-500 в Дохе (Катар), победив в финале соревнований француза Артюра Фиса (40-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 6:1.

Как сообщает İdman.Biz, теннисисты провели на корте 52 минуты. За время матча Карлос Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Артюр Фис не сделал в игре ни одного эйса, провел матч без двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

22-летний Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере и второй в сезоне-2026. Ранее Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2026.