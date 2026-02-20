Алькарас вышел в полуфинал турнира в Дохе

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе, одержав волевую победу над россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Как сообщает İdman.Biz. теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Карен Хачанов сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

За право сыграть в финале турнира Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований российским теннисистом Андреем Рублевым.