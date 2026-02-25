Главный тренер "Ньюкасла": "После преимущества со счетом 2:0 стало сложнее вскрывать оборонительную линию "Карабаха"

Когда счет стал 2:0, "Ньюкасл" испытал трудности с преодолением оборонительной линии агдамского "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил на пресс-конференции после первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Специалист прокомментировал победную встречу:

"Выход в 1/8 финала - это для нас историческое достижение. Я бы не сказал, что сегодня мы показали идеальную игру. Похоже, основные трудности возникли после того, как в начале матча мы повели со счетом 2:0. Нам не хватило необходимого желания и агрессии, чтобы забить больше. Во втором тайме игра стала более открытой, обе команды часто переходили в атаку. После счета 2:0 нам было сложно вскрыть оборону соперника".

Он также отметил, что команда получила большой опыт в самом престижном клубном турнире континента:

"Лига чемпионов - это для нас великолепный опыт. Мы выложимся по максимуму и постараемся сделать все, что в наших силах".

Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:2. В первой встрече английский клуб также одержал победу - 6:1.