24 Февраля 2026
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" - "Туран Товуз" объявили стартовые составы - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

Чемпионат Азербайджана
Новости
24 Февраля 2026 14:30
60
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" - "Туран Товуз" объявили стартовые составы - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

"Габала" и "Туран Товуз" объявили стартовые составы на перенесенный матч 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующем сочетании.

"Габала": 93. Рза Джафаров, 28. Мурад Мусаев (к), 7. Туран Манафов, 27. Эшгин Ахмедов, 24. Исмаэль Акинаде, 33. Сейдина Кейта, 50. Адриэль Ба Луa, 3. Эдуарду Кунде, 6. Хайме Сьерра, 8. Самбу Сиссоко, 14. Доми Массума.
Запасные: 1. Салахат Агаев, 11. Асиф Мамедов, 22. Фарид Искендеров, 13. Ниджат Алиев, 74. Сулейман Дамадаев, 66. Нугай Рашидов, 10. Шахин Шахниярoв, 21. Зия Шекерханов, 12. Ибрагим Сангaре, 16. Исаак Амоа, 70. Паулу Кимбила, 30. Принс Овусу.
Главный тренер: Кахабер Цхададзе.

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок, 29. Филип Озобич, 17. Рахим Садыхов, 11. Айхан Гусейнов, 5. Родерик Миллер, 3. Энрике Силва, 23. Алексaндро Серрано, 99. Ваджи Ибрагима, 15. Эммануэль Хакман (к), 32. Хайдерсон Уртадо, 7. Хорхе Силва.
Запасные: 1. Олег Баклов, 13. Мехман Гаджиев, 4. Шахрияр Алиев, 10. Хаял Наджафов, 88. Фаиг Гаджиев, 6. Фарид Юсифли, 90. Жоарлем Сантос, 19. Роберто Олабе, 9. Джош Чиннелли, 8. Давид Тавареш, 2. Марк Рене Мампасси.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

10:49

На перенесенный матч 14-го тура Мисли Премьер-лиги "Габала" - "Туран Товуз" назначена судейская бригада.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, главным арбитром встречи стал Джавид Джалилов.

Отметим, игра начнется в 15:00.

Премьер-лига Азербайджана
14-й тур (перенесенный матч)
24 февраля

15:00 "Габала" - "Туран Товуз"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбар Ахмедов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Стадион: Габалинский городской стадион

10:14

Матч 14-го тура Мисли Премьер-лиги между футбольными клубами "Габала" и "Туран Товуз", который был остановлен на 24-й минуте из-за густого тумана 8 декабря, будет доигран сегодня.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет в Габале и начнется в 15:00.

Отметим, что перед доигровкой хозяева занимают третье место в турнирной таблице лиги, набрав 37 очков, "Габала" с 15 баллами располагается на десятой позиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО
23 Февраля 15:29
Чемпионат Азербайджана

"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО

Клуб объяснил эпизод с Самюэлем Дюррантом в матче против "Араз-Нахчывана"
Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"
23 Февраля 12:35
Чемпионат Азербайджана

Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"

"Совы" стали всего девятой командой с подобным достижением в чемпионате Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22 Февраля 19:00
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Заключительный матч 21-го тура состоялся на "Банк Республика Арена"

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
22 Февраля 16:21
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 21-го тура завершился нулевой ничьей
Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО
22 Февраля 00:54
Чемпионат Азербайджана

Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО

Команда Физули Мамедова была вынуждена доигрывать матч вдесятером
Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"
21 Февраля 19:20
Чемпионат Азербайджана

Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"

Полузащитник "Туран Товуза" оценил матч против "Зиря"

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев