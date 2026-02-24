Премьер-лига Азербайджана: "Габала" - "Туран Товуз" объявили стартовые составы - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

"Габала" и "Туран Товуз" объявили стартовые составы на перенесенный матч 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующем сочетании.

"Габала": 93. Рза Джафаров, 28. Мурад Мусаев (к), 7. Туран Манафов, 27. Эшгин Ахмедов, 24. Исмаэль Акинаде, 33. Сейдина Кейта, 50. Адриэль Ба Луa, 3. Эдуарду Кунде, 6. Хайме Сьерра, 8. Самбу Сиссоко, 14. Доми Массума.

Запасные: 1. Салахат Агаев, 11. Асиф Мамедов, 22. Фарид Искендеров, 13. Ниджат Алиев, 74. Сулейман Дамадаев, 66. Нугай Рашидов, 10. Шахин Шахниярoв, 21. Зия Шекерханов, 12. Ибрагим Сангaре, 16. Исаак Амоа, 70. Паулу Кимбила, 30. Принс Овусу.

Главный тренер: Кахабер Цхададзе.

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок, 29. Филип Озобич, 17. Рахим Садыхов, 11. Айхан Гусейнов, 5. Родерик Миллер, 3. Энрике Силва, 23. Алексaндро Серрано, 99. Ваджи Ибрагима, 15. Эммануэль Хакман (к), 32. Хайдерсон Уртадо, 7. Хорхе Силва.

Запасные: 1. Олег Баклов, 13. Мехман Гаджиев, 4. Шахрияр Алиев, 10. Хаял Наджафов, 88. Фаиг Гаджиев, 6. Фарид Юсифли, 90. Жоарлем Сантос, 19. Роберто Олабе, 9. Джош Чиннелли, 8. Давид Тавареш, 2. Марк Рене Мампасси.

Главный тренер: Курбан Бердыев.

10:49

На перенесенный матч 14-го тура Мисли Премьер-лиги "Габала" - "Туран Товуз" назначена судейская бригада.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, главным арбитром встречи стал Джавид Джалилов.

Отметим, игра начнется в 15:00.

Премьер-лига Азербайджана

14-й тур (перенесенный матч)

24 февраля

15:00 "Габала" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбар Ахмедов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Стадион: Габалинский городской стадион

10:14

Матч 14-го тура Мисли Премьер-лиги между футбольными клубами "Габала" и "Туран Товуз", который был остановлен на 24-й минуте из-за густого тумана 8 декабря, будет доигран сегодня.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет в Габале и начнется в 15:00.

Отметим, что перед доигровкой хозяева занимают третье место в турнирной таблице лиги, набрав 37 очков, "Габала" с 15 баллами располагается на десятой позиции.