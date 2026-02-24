Курбан Бердыев: "Пока рано говорить о еврокубках"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над "Габалой" (3:0) в перенесенном матче 14-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, подчеркнув силу соперника и отметив прогресс своих подопечных, сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, игра получилась непростой, несмотря на крупный счет.

"У нашего соперника быстрые игроки, они стремительно развивают атаки. К счастью, сегодня нам удалось с этим справиться. Команда сыграла достаточно качественно. Мы увидели сильную "Габалу". В первом тайме у них были моменты. Это очень хорошая команда, которую никому не удается обыграть легко", — заявил Бердыев.

Специалист также ответил на мнение экспертов о том, что ранее "Туран Товуз" не демонстрировал зрелищный футбол. По его словам, изменения — результат планомерной работы.

"Команда строится поэтапно, и на это требуется несколько лет. В каждом сезоне стоят свои задачи. В этом году они отличаются от прошлогодних. Мы движемся вперед в соответствии с этими целями. Что-то получается, что-то нет. Ребята понимают, к чему мы идем. Нужно немного времени", — отметил главный тренер.

Кроме того, Бердыев прокомментировал турнирную ситуацию. После этой победы "Туран Товуз" опережает ближайшего преследователя — "Зиря" — на пять очков. Однако говорить о борьбе за еврокубки наставник считает преждевременным.

"Нет, так говорить нельзя. Пока рано делать такие выводы — прошлый сезон это наглядно показал. Азербайджанский футбол стал настолько конкурентоспособным, что любая команда может отобрать очки. Если в прошлом сезоне результат отдельного матча иногда можно было предсказать, то сейчас все иначе. Футбол стал сильнее", — подчеркнул Бердыев.