Хавбэк "Карван-Евлаха": "Эта неудачная серия закончится"

Немецкий полузащитник "Карван-Евлаха" Мойзе Нгвисани заявил, что команда прервет серию из 19 матчей без побед. Футболист подчеркнул, что внутри команды сохраняют уверенность и продолжают бороться за результат:

""Я уверен, что эта неудачная серия закончится. Может, со стороны так кажется, но внутри команды все в это верят. Пока все не решено на 100 процентов, никто не должен считать, что мы уже покинули лигу. Мы должны относиться к каждой игре как к последней. Если все сплотятся, ситуация скоро изменится", - заявил Нгвисани в комментариях futbolinfo.az.

Говоря о предстоящем матче с "Габалой", хавбэк добавил: "Это очень хорошая команда с точки зрения футбола. Но если мы правильно подойдем к игре, будем придерживаться плана и будем биться до конца, то сможем их победить".