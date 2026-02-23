23 Февраля 2026
RU

Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Февраля 2026 12:35
28
Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейной отметки бакинская команда достигла в 21-м туре.

Столичный клуб дома обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. Ранее "Сабах" победил "Имишли" (3:0), "Нефтчи" (2:0), "Туран Товуз" (3:1), "Карабах" (2:1), "Сумгайыт" (3:1), "Карван-Евлах" (4:1), "Зиря" (3:1), "Араз-Нахчыван" (4:1) и "Габалу" (1:0).

Эта серия стала первой подобной в истории клуба. "Сабах" стал девятой командой в истории турнира, которой удалось одержать не менее 10 побед подряд. Всего ранее восемь клубов оформили 17 таких серий, а текущая стала 18-й.

Отметим, что чаще всего подобную серию оформлял "Нефтчи" — шесть раз. У "Карабаха" четыре такие серии, у "Шамкира" — две. "Бакы", "Кяпаз", "Туран", "Хазар" (Сумгайыт) и "Хазар Лянкяран", как и "Сабах", достигали отметки в 10 побед подряд по одному разу.

Напомним, что в следующем туре "Сабах" встретится с "Карабахом".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО
15:29
Чемпионат Азербайджана

"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО

Клуб объяснил эпизод с Самюэлем Дюррантом в матче против "Араз-Нахчывана"
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22 Февраля 19:00
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Заключительный матч 21-го тура состоялся на "Банк Республика Арена"

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
22 Февраля 16:21
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 21-го тура завершился нулевой ничьей
Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО
22 Февраля 00:54
Чемпионат Азербайджана

Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО

Команда Физули Мамедова была вынуждена доигрывать матч вдесятером
Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"
21 Февраля 19:20
Чемпионат Азербайджана

Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"

Полузащитник "Туран Товуза" оценил матч против "Зиря"

Венсан Абубакар выпал из основы "Нефтчи": причина раскрыта
21 Февраля 18:01
Чемпионат Азербайджана

Венсан Абубакар выпал из основы "Нефтчи": причина раскрыта

Тренер ждет улучшения физической формы форварда

Самое читаемое

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене