Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейной отметки бакинская команда достигла в 21-м туре.

Столичный клуб дома обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. Ранее "Сабах" победил "Имишли" (3:0), "Нефтчи" (2:0), "Туран Товуз" (3:1), "Карабах" (2:1), "Сумгайыт" (3:1), "Карван-Евлах" (4:1), "Зиря" (3:1), "Араз-Нахчыван" (4:1) и "Габалу" (1:0).

Эта серия стала первой подобной в истории клуба. "Сабах" стал девятой командой в истории турнира, которой удалось одержать не менее 10 побед подряд. Всего ранее восемь клубов оформили 17 таких серий, а текущая стала 18-й.

Отметим, что чаще всего подобную серию оформлял "Нефтчи" — шесть раз. У "Карабаха" четыре такие серии, у "Шамкира" — две. "Бакы", "Кяпаз", "Туран", "Хазар" (Сумгайыт) и "Хазар Лянкяран", как и "Сабах", достигали отметки в 10 побед подряд по одному разу.

Напомним, что в следующем туре "Сабах" встретится с "Карабахом".