"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карван-Евлах" сделал официальное заявление по ситуации с легионером Самюэлем Дюррантом, который в матче против "Араз-Нахчывана" самовольно покинул поле, сообщает İdman.Biz.

В заявлении клуба говорится: "В эпизоде матча против "Араз-Нахчыван" игрок получил травму. Поскольку лимит замен был исчерпан, он был вынужден покинуть поле, чтобы не усугубить состояние здоровья. Для клуба здоровье футболистов является приоритетом, и произошедшее не рассматривается как самовольное поведение. Сэмюэл Дюррант — один из самых дисциплинированных и профессиональных игроков команды, который пользуется уважением в коллективе".

Отметим, что эпизод произошел 21 февраля на 83-й минуте встречи. Футболист покинул поле без замены и без указания арбитра, после чего команда доигрывала матч вдесятером.

Напомним, что ранее игрок заявлял, что не смог пройти медицинское обследование после матча и утверждал, что руководство клуба не проявило должного внимания к его состоянию здоровья.