"Ньюкасл" может выйти на матч с "Карабахом" резервным составом

Футбольный клуб "Ньюкасл" может провести ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" резервным составом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британскую прессу, определены вероятные стартовые составы команд на предстоящую встречу.

"Ньюкасл": 32. Аарон Рамсдейл, 2. Киран Триппьер, 4. Свен Ботман, 33. Дэн Берн, 37. Алекс Мерфи, 28. Джо Уиллок, 8. Сандро Тонали, 23. Джейкоб Мерфи, 18. Уильям Осула, 11. Харви Барнс.

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 2. Матеус Силва, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 15. Леандро Андраде, 9. Джони Монтиель, 10. Абдулла Зубир, 17. Камило Дурaн.

Отметим, что матч пройдет на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.