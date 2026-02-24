24 Февраля 2026
RU

"Ньюкасл" может выйти на матч с "Карабахом" резервным составом

Чемпионат Азербайджана
Новости
24 Февраля 2026 15:56
50
"Ньюкасл" может выйти на матч с "Карабахом" резервным составом

Футбольный клуб "Ньюкасл" может провести ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" резервным составом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британскую прессу, определены вероятные стартовые составы команд на предстоящую встречу.

"Ньюкасл": 32. Аарон Рамсдейл, 2. Киран Триппьер, 4. Свен Ботман, 33. Дэн Берн, 37. Алекс Мерфи, 28. Джо Уиллок, 8. Сандро Тонали, 23. Джейкоб Мерфи, 18. Уильям Осула, 11. Харви Барнс.

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 2. Матеус Силва, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 15. Леандро Андраде, 9. Джони Монтиель, 10. Абдулла Зубир, 17. Камило Дурaн.

Отметим, что матч пройдет на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Хавбэк "Карван-Евлаха": "Эта неудачная серия закончится"
15:26
Чемпионат Азербайджана

Хавбэк "Карван-Евлаха": "Эта неудачная серия закончится"

Мойзе Нгвисани уверен, что команда прервет серию без побед
"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО
23 Февраля 15:29
Чемпионат Азербайджана

"Карван-Евлах" прокомментировал скандал с уходом игрока с поля - ВИДЕО

Клуб объяснил эпизод с Самюэлем Дюррантом в матче против "Араз-Нахчывана"
Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"
23 Февраля 12:35
Чемпионат Азербайджана

Юбилейная серия: "Сабах" установил клубный рекорд после матча с "Кяпазом"

"Совы" стали всего девятой командой с подобным достижением в чемпионате Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22 Февраля 19:00
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Заключительный матч 21-го тура состоялся на "Банк Республика Арена"

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
22 Февраля 16:21
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" разошлись без голов -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 21-го тура завершился нулевой ничьей

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев