Абдулла Зубир: "Против "Ньюкасла" мы провели два совершенно разных матча"

Футбольный клуб "Карабах" провел два разных матча против английского "Ньюкасла" в плей-офф раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом заявил полузащитник агдамского клуба Абдулла Зубир.

Он отметил, что в ответном матче против "Ньюкасла" команда выглядела по-другому - в положительном смысле:

"Думаю, разница между первым и ответным матчами была очень большой. Против этой команды мы провели два совершенно разных поединка. Но сегодня мы хотели показать более качественный футбол и продемонстрировать истинную силу "Карабаха". Считаю, что нам это удалось. Наша хорошая игра была очень важна для болельщиков. Мы показали достойный футбол и забили два мяча. После крупного поражения в первом матче это имело особое значение. Хотя мы начали встречу не так, как хотели, но позже сумели собраться".