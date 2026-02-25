Джанни Инфантино ответил на вопрос о проведении ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями о возможности проведения матчей чемпионата мира — 2026 в Мексике на фоне напряженной обстановки в стране.

"Ситуация спокойная, все сейчас нормально. В целом все должно пройти без проблем", — приводит слова Инфантино İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких городах Мексики начались беспорядки. В нескольких городах, в том числе в Гвадалахаре — одном из мест проведения встречи Испания — Уругвай, участники картеля поджигали автомобили и блокировали дороги.

Чемпионат мира 2026 года должен пройти трех странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля. В Мексике встречи турнира состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.