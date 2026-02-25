"Буде-Глимт" установил уникальное достижение для клубов не из топ-5 лиг в ЛЧ в XXI веке

Норвежский "Буде-Глимт" по сумме двух матчей со счетом 2:5 (1:3, 1:2) переиграл итальянский "Интер" в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, "Буде-Глимт" установил уникальное достижение для клубов не из топ-5 чемпионатов в главном еврокубковом турнире в XXI веке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sport, "Буде-Глимт" — первая команда за пределами пяти ведущих европейских лиг, которая выиграла четыре матча подряд в рамках Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА против соперников из сильнейших лиг Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Последним клубом, которому удавалось подобное был "Аякс" в сезоне-1971/1972. Тогда нидерландский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов.

Напомним, помимо двух матчей с "Интером", ранее норвежский клуб победил "Манчестер Сити" (3:1) и "Атлетико" (2:1) в рамках седьмого и восьмого туров общего этапа Лиги чемпионов соответственно.