Джанлука Престианни объяснил, из-за чего началась перепалка с Винисиусом

Дисквалифицированный вингер "Бенфики" Джанлука Престианни заявил, что перепалка с вингером "Реала" Винисиусом в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (0:1), началась после реплики бразильца о его росте - 166 сантиметров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, по версии футболиста, Винисиус обозвал его карликом, после чего спор перерос в тот самый инцидент, из-за которого УЕФА запустил дисциплинарное разбирательство.

Ранее Престианни уже отвергал обвинения в расизме и настаивал, что его неправильно услышали: он утверждал, что произнес именно, maricon (гомофобное оскорбление), а не mono ("обезьяна").

Отметим, что статья 14 дисциплинарного регламента УЕФА предусматривает санкции за расистские и иные дискриминационные высказывания, тогда как реплики о физических характеристиках сами по себе в эту категорию не входят. Оценку эпизода и возможные меры должен дать УЕФА.