25 Февраля 2026
"Ювентус" - "Галатасарай": отчаяние после 2:5 против шанса сотворить историю - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Обзор
25 Февраля 2026 11:25
23
Сегодня в Турине пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ювентусом" и "Галатасараем", где итальянская команда попытается отыграть поражение в первой встрече (2:5), а турецкий клуб - удержать преимущество и выйти в следующий раунд.

Как сообщает İdman.Biz, результат первой игры кардинально изменил расстановку сил в противостоянии. "Галатасарай" получил возможность строить более прагматичный план на выезде, тогда как "Ювентус" вынужден рисковать и играть первым номером с самого начала.

Текущая ситуация складывается в пользу стамбульского клуба. Даже поражение с разницей в два мяча оставляет турецкую команду впереди по сумме двух матчей. Эффективная игра в атаке, прежде всего форма Виктора Осимхена и Ноа Ланга, остается ключевым фактором давления на оборону соперника. Несмотря на недавнее поражение от "Коньяспора" во внутреннем чемпионате, в еврокубках "Галатасарай" действует агрессивнее и демонстрирует более высокий уровень концентрации.

У "Ювентуса" кадровая ситуация осложняет подготовку к ответной встрече. Душан Влахович остается вне игры из-за травмы приводящей мышцы, и его возвращение ожидается не раньше начала марта. Аркадиуш Милик также не готов помочь команде из-за повреждения икроножной мышцы. Хуан Кабаль и Андреа Камбьязо пропустят матч из-за дисквалификаций, полученных в первой игре. Глейсон Бремер испытывает проблемы с бедром, однако медицинский штаб пытается подготовить защитника к матчу. Участие Кенана Йылдыза остается под вопросом из-за мышечного повреждения.

Туринский клуб переживает сложный отрезок, что отражается на результатах. После поражения в Стамбуле "Ювентус" уступил дома "Комо" в Серии А (0:2), а в последних пяти официальных матчах команда одержала лишь одну ничью при двух поражениях. Проблемы в атаке и нестабильность обороны ограничивают варианты тренерского штаба, поэтому хозяева вынуждены будут с первых минут играть рискованно и искать быстрый гол.

Такой сценарий открывает пространство для соперника. Свободные зоны за линией обороны делают быстрые переходы "Галатасарая" главным инструментом на выезде. За счет прессинга в центре поля и скорости контратак турецкая команда рассчитывает не только удержать преимущество, но и воспользоваться ошибками соперника, чтобы окончательно решить задачу выхода в следующий раунд.

İdman.Biz
