25 Февраля 2026
RU

Лапорта нарезал хамон во время встречи с болельщиками — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 14:00
28
Кандидат в президенты футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта начал сбор подписей в поддержку выдвижения на выборах.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках визита в Андорру Лапорта открыл офис и встретился со сторонниками.

Во время встречи он привлек внимание тем, что нарезал хамон и пообщался с болельщиками. Ранее Лапорта уже попадал в повестку подобными акциями — он мыл трибуны на стадионе "Камп Ноу" и готовил пасту для болельщиков.

Отметим, что в Андорре проживает более 800 официальных членов футбольного клуба "Барселона". Выборы президента клуба запланированы на лето 2026 года, и Лапорта планирует вновь участвовать в них как кандидат.

İdman.Biz
