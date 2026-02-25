Лапорта нарезал хамон во время встречи с болельщиками — ВИДЕО

Кандидат в президенты футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта начал сбор подписей в поддержку выдвижения на выборах.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках визита в Андорру Лапорта открыл офис и встретился со сторонниками.

Во время встречи он привлек внимание тем, что нарезал хамон и пообщался с болельщиками. Ранее Лапорта уже попадал в повестку подобными акциями — он мыл трибуны на стадионе "Камп Ноу" и готовил пасту для болельщиков.

Отметим, что в Андорре проживает более 800 официальных членов футбольного клуба "Барселона". Выборы президента клуба запланированы на лето 2026 года, и Лапорта планирует вновь участвовать в них как кандидат.