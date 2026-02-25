"Барселона": "Признать ошибку – большой шаг, следующий – избежать ее" - ФОТО

Футбольный клуб "Барселона" отреагировал на официальное признание Технического комитета арбитров (CTA) Испании в результативной ошибке в матче 24-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:2).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, арбитры подтвердили, что победное взятие ворот на 86-й минуте матча следовало отменить из-за нарушения правил на защитнике сине-гранатовых Жюле Кунде в начальной фазе атаки.

Перед голом Франа Бельтрана хавбек гостей Клаудио Эчеверри наступил шипами на ногу Кунде, выведя его из строя. Судья на системе VAR Давид Гальвес Раскон не зафиксировал фол и не пригласил главного арбитра Сесара Сото Градо к монитору, что привело к засчитанному мячу. На данный момент Раскон отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.

Каталонский клуб опубликовал в социальных сетях коллаж с эпизодом фола, подписав пост: "Признать ошибку – это большой шаг. Следующий шаг – избежать ее".

В официальном разборе CTA подчеркивается: "VAR должен был вмешаться, так как это была очевидная и явная ошибка. Нападающий неосторожно наступил на соперника, за что следовало наказать фолом и желтой карточкой". Эксперты комитета постановили, что эпизод произошел в той же фазе атаки, что и гол, и не оставлял места для различных интерпретаций.