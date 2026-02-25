25 Февраля 2026
Карло Анчелотти: "Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный уровень"

25 Февраля 2026 15:04
17
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти принял решение не включать нападающего "Сантоса" Неймара в состав на товарищеские матчи против Франции и Хорватии. Итальянский специалист подчеркнул, что при подготовке к чемпионату мира 2026 он ставит физическую готовность игроков выше их прежних заслуг и медийного статуса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, Анчелотти рассчитывает увидеть от 34-летнего форварда прогресс в ближайшие месяцы.

"Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный физический уровень. Его технические качества не обсуждаются, но сейчас нам нужен игровой ритм, который он должен набрать в клубе. Двери в национальную команду открыты для тех, кто готов на сто процентов", - заявил главный тренер "селесао".

На данный момент внимание тренерского штаба сосредоточено на укреплении обороны. Приоритетом Анчелотти является поиск альтернатив Маркиньосу и Габриэлю Магальяйнсу, а также ротация на флангах защиты. По мнению итальянца, без надежного тыла даже наличие звезд в атаке не гарантирует успех на мундиале.

"У нас есть четкий план до мая, когда будет объявлен окончательный список. Каждый игрок, включая Неймара, должен доказать свою состоятельность в условиях высокой интенсивности", - добавил специалист.

Отметим, что товарищеская встреча Бразилии с Францией запланирована на 26 марта в Бостоне, а матч против Хорватии состоится 31 марта в Орландо. Если форвард не наберет форму к концу весны, он может пропустить свой четвертый в карьере чемпионат мира.

İdman.Biz
