Ответные стыки плей-офф ЛЧ: Италия под угрозой и принципиальная битва в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня определятся последние участники 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу УЕФА.

Как передает İdman.Biz, четыре противостояния выходят на финишную прямую, и у каждой пары свой сюжет: где-то необходим подвиг, где-то достаточно сохранить хладнокровие, а в одной дуэли страсти уже вышли далеко за пределы поля.

"Аталанта" - "Боруссия Дортмунд"

Первая встреча в Германии завершилась победой "Боруссии Дортмунд" со счетом 2:0. Немецкий клуб продемонстрировал хладнокровие в реализации моментов, а Серу Гирасси стал ключевой фигурой матча, отметившись голом и результативной передачей.

Кстати, в преддверии ответной игры в Бергамо обсуждают не только тактику. "Боруссия" заявила о проблемах с допуском части своих болельщиков на стадион из-за мер безопасности, что добавило напряжения вокруг встречи.

У "Аталанты" есть кадровые сложности. Шарль Де Кетеларе перенес артроскопию колена и проходит реабилитацию, Джакомо Распадори выбыл из-за повреждения. У гостей к тренировкам вернулись Нико Шлоттербек и Эмре Джан, однако окончательное решение по их участию будет принято до начала матча. Итальянскому клубу необходимо играть смело и агрессивно с первых минут, чтобы вернуть интригу.

"Ювентус" - "Галатасарай"

Стамбульская игра получилась результативной и драматичной. "Ювентус" вел 2:1, однако во втором тайме пропустил четыре мяча и уступил 2:5. Удаление Хуана Кабаля стало переломным эпизодом, после которого "Галатасарай" полностью перехватил инициативу.

Теперь туринцам предстоит крайне сложная задача. Чтобы перевести противостояние в дополнительное время, им необходимо побеждать минимум в три мяча. Лучано Спаллетти подчеркнул, что команда верит в камбэк и рассчитывает на поддержку трибун.

Отметим, что у туринцев Кенан Йылдыз частично работал с группой и готовится к игре, Глейсон Бремер также может помочь команде. При этом сохраняются потери: травмы Душана Влаховича и Аркадиуша Милика, а также дисквалификации Андреа Камбьязо и Кабаля сокращают глубину состава.

Учитывая, что накануне миланский "Интер" завершил выступление в ЛЧ, дважды уступив норвежскому "Буде Глимту" (1:3, 1:2), а положение дел у "Ювентуса" и "Аталанты" остается крайне сложным, Италия может полностью лишиться своего представительства в текущем сезоне Лиги чемпионов.

"ПСЖ" - "Монако"

Французское дерби подарило яркий первый матч. "Монако" быстро повел 2:0, но "Пари Сен-Жермен" сумел переломить ход встречи и победить 3:2. Удаление Александра Головина во втором тайме заметно осложнило задачу монегасков.

В Париже гости будут вынуждены обходиться без дисквалифицированного Головина, что может повлиять на баланс в центре поля. У "ПСЖ" также есть кадровые нюансы: Усман Дембеле и Сенни Майюлю возвращаются к работе после повреждений, Фабиан Руис продолжает индивидуальные занятия. Луис Энрике заявил, что его команда не собирается играть на удержание счета и намерена вновь действовать активно и агрессивно.

"Реал Мадрид" - "Бенфика"

Это самая скандальная пара нынешних стыковых матчей. Уже после первой игры обсуждения вокруг противостояния вышли далеко за рамки футбола.

В Лиссабоне, где "Реал Мадрид" выиграл со счетом 1:0, ключевым оказался не только результат, но и эпизод с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни. Бразилец заявил о расистском оскорблении, игрок "Бенфики" обвинения отверг. УЕФА начала разбирательство, в результате Престианни получил предварительную дисквалификацию на один матч. Если же вина аргентинца, который, по мнению "Реала", назвал Винисиуса обезьяной, будет доказана, ему может грозить длительная дисквалификация.

При этом на поле интрига сохраняется. "Реал" рассчитывает на поддержку "Сантьяго Бернабеу" и свою уверенную домашнюю серию, однако "Бенфика" подходит к игре в хорошем состоянии. Кстати, в день матча стало известно, что Килиан Мбаппе не сыграет в ответной встрече против "Бенфики", что, конечно же, на руку португальцам. В любом случае вечер в Мадриде обещает стать не только футбольным, но и принципиальным противостоянием с особым подтекстом.