Снуп Догг на игре "Суонси": "Это гордый рабочий клуб, андердог, который кусается в ответ" - ФОТО

Известный американский рэпер Снуп Догг впервые посетил домашний стадион футбольного клуба "Суонси" после приобретения доли в валлийском коллективе. Музыкант присутствовал на матче Чемпионшипа против "Престона" (1:1), вызвав небывалый ажиотаж среди местных болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, фанаты "лебедей" выстраивались в очереди за несколько часов до начала игры, чтобы увидеть нового акционера. Снуп Догг, вошедший в группу владельцев клуба в июле прошлого года, появился на трибунах в полной атрибутике "Суонси". Специально к его визиту болельщикам раздали платки с логотипом артиста. Во время прохода рэпера по стадиону трибуны вращали ими над головой, копируя традицию фанатов любимой команды музыканта в НФЛ – "Питтсбург Стилерз".