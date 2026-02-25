25 Февраля 2026
Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов

25 Февраля 2026 16:03
Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не примет участия в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Несмотря на заявления главного тренера Альваро Арбелоа о готовности игрока, французский форвард был исключен из состава из-за обострившихся болей в левом колене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, 27-летний нападающий досрочно покинул тренировку во вторник. Медицинское обследование подтвердило, что повреждение связок, полученное еще в декабре, не позволяет футболисту выйти на поле без риска серьезного осложнения. По предварительным прогнозам врачей, Мбаппе потребуется около 10 дней полного покоя, из-за чего он также может пропустить ближайшие матчи Ла Лиги против "Хетафе" и "Сельты".

В отсутствие своего лучшего бомбардира, забившего 13 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, тренерский штаб "сливочных" планирует выпустить в стартовом составе молодого воспитанника Гонсало Гарсию. Ситуация осложняется и тем, что другой форвард мадридцев, Родриго, пропускает встречу из-за дисквалификации.

Отметим, что первая игра между командами в Лиссабоне завершилась победой "Реала" со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. Сегодняшний матч на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 23:59 по бакинскому времени. Победитель противостояния получит путевку в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

