Карлуш Карвальял: "Если вина Престианни не будет доказана, мы сломаем жизнь молодому таланту"

Бывший главный тренер "Спортинга" и "Браги" Карлуш Карвальял прокомментировал инцидент с участием нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора и игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни. Специалист подчеркнул важность презумпции невиновности в деле об обвинениях в расизме, которые прозвучали во время первой встречи команд в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на португальские СМИ, конфликт произошел на прошлой неделе в Лиссабоне, где "Реал" одержал победу со счетом 1:0. Винисиус заявил арбитру, что 20-летний аргентинский вингер "орлов" назвал его "обезьяной". На время расследования УЕФА отстранил Престианни, хотя сам футболист категорически отрицает вину.

"Мы обязаны выступать против любых проявлений расизма, но пришло время УЕФА объяснить, что именно произошло. Я поддерживаю презумпцию невиновности. Если факт расизма будет доказан, Престианни должен понести суровое наказание. Однако представьте, если это неправда. В таком случае мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю оставшуюся жизнь", — заявил Карвальял.

Тренер также добавил, что его коллеги по португальскому чемпионату характеризуют Престианни как порядочного человека, ранее не замеченного в подобных скандалах. По мнению Карвальяла, отсутствие четких видеодоказательств усложняет ситуацию по сравнению с поведением болельщиков на трибунах "Эштадиу да Луш", чьи расистские жесты были зафиксированы камерами наблюдения.

Отметим, что ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Победитель пары выйдет в 1/8 финала турнира. Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе пропустит эту игру из-за травмы колена.