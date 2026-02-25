25 Февраля 2026
RU

Карлуш Карвальял: "Если вина Престианни не будет доказана, мы сломаем жизнь молодому таланту"

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 16:48
25
Карлуш Карвальял: "Если вина Престианни не будет доказана, мы сломаем жизнь молодому таланту"

Бывший главный тренер "Спортинга" и "Браги" Карлуш Карвальял прокомментировал инцидент с участием нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора и игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни. Специалист подчеркнул важность презумпции невиновности в деле об обвинениях в расизме, которые прозвучали во время первой встречи команд в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на португальские СМИ, конфликт произошел на прошлой неделе в Лиссабоне, где "Реал" одержал победу со счетом 1:0. Винисиус заявил арбитру, что 20-летний аргентинский вингер "орлов" назвал его "обезьяной". На время расследования УЕФА отстранил Престианни, хотя сам футболист категорически отрицает вину.

"Мы обязаны выступать против любых проявлений расизма, но пришло время УЕФА объяснить, что именно произошло. Я поддерживаю презумпцию невиновности. Если факт расизма будет доказан, Престианни должен понести суровое наказание. Однако представьте, если это неправда. В таком случае мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю оставшуюся жизнь", — заявил Карвальял.

Тренер также добавил, что его коллеги по португальскому чемпионату характеризуют Престианни как порядочного человека, ранее не замеченного в подобных скандалах. По мнению Карвальяла, отсутствие четких видеодоказательств усложняет ситуацию по сравнению с поведением болельщиков на трибунах "Эштадиу да Луш", чьи расистские жесты были зафиксированы камерами наблюдения.

Отметим, что ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Победитель пары выйдет в 1/8 финала турнира. Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе пропустит эту игру из-за травмы колена.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ответные стыки плей-офф ЛЧ: Италия под угрозой и принципиальная битва в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:33
Мировой футбол

Ответные стыки плей-офф ЛЧ: Италия под угрозой и принципиальная битва в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Стыковые матчи плей-офф главного еврокубка могут завершиться полным провалом итальянских клубов
Снуп Догг на игре "Суонси": "Это гордый рабочий клуб, андердог, который кусается в ответ"
16:18
Мировой футбол

Снуп Догг на игре "Суонси": "Это гордый рабочий клуб, андердог, который кусается в ответ" - ФОТО

Легендарный рэпер впервые посетил матч валлийской команды в статусе ее совладельца
Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов
16:03
Мировой футбол

Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" не попал в заявку из-за травмы колена

Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"
15:21
Мировой футбол

Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"

Капитан чемпионов мира рассказал о выборе в пользу Аргентины и предложениях от "Красной фурии"
Сандро Тонали: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом"
15:16
Мировой футбол

Сандро Тонали: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом"

Представители "Ньюкасла" раскритиковали игру команды в матче с "Карабахом"
Карло Анчелотти: "Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный уровень"
15:04
Мировой футбол

Карло Анчелотти: "Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный уровень"

Главный тренер сборной Бразилии не вызвал нападающего на мартовские матчи в США

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей