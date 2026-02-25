25 Февраля 2026
Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"

25 Февраля 2026 15:21
Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о попытках Федерации футбола Испании привлечь его в ряды своей национальной команды в начале карьеры. 38-летний футболист подчеркнул, что, несмотря на настойчивость испанцев, его приоритетом всегда было выступление за родину.

"Ко мне обращались из сборной Испании, они действительно пытались меня убедить. Была реальная возможность играть за них, учитывая, что я провел там большую часть своей юности. Но у меня никогда не было сомнений или альтернатив. Моим желанием всегда было играть за Аргентину", - заявил Месси в интервью подкасту Miro de Atrás.

Форвард отметил, что для него не имело значения золотое поколение испанцев и стабильность, которую они предлагали. По словам Лионеля, эмоциональная связь с Аргентиной была решающим фактором, даже когда команда сталкивалась с затяжными сериями неудач на крупных турнирах.

В ходе беседы Месси также коснулся личных тем, признавшись, что одним из его главных сожалений является недостаточное знание английского языка в молодости. "Я часто говорю своим детям, чтобы они получили хорошее образование. Жалею, что не выучил английский раньше", - добавил восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Отметим, что Лионель Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года. В составе "альбиселесте" он провел 196 матчей, в которых забил 115 голов. В 2022 году нападающий привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре, а также дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024).

