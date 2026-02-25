Сандро Тонали: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом"

После ответного стыкового матча Лиги чемпионов "Ньюкасл" - "Карабах" (3:2) представители английского клуба оказались щедры на различные высказывания.

İdman.Biz собрал ревью мнений игроков и тренеров "сорок".

Сандро Тонали: "Я недоволен вторым таймом"

Автор первого гола "Ньюкасла" Сандро Тонали остался недоволен вторым таймом: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом, потому что мы начали играть на результат. Да, мы забили девять голов, но должны были сделать больше, потому что эти болельщики заслуживают 100 процентов в течение всех 90 минут каждого матча".

Итальянец подчеркнул, что команде необходимо сохранять максимальную интенсивность:

"Мы можем дать на 100 процентов больше. Нужно бороться каждую минуту игры".

Дуайт Гейл: "Это удивительное время для “Ньюкасла”

Бывший нападающий "сорок" Дуайт Гейл, выступая на BBC Radio 5 Live, отметил прогресс клуба под руководством Эдди Хау. "Сейчас удивительное время для “Ньюкасла”. Они искали такого тренера, которого можно оставить на десять лет и который будет двигать клуб вперед". По мнению Гейла, Хау полностью оправдал доверие: "Он именно это и сделал. Болельщики чувствуют единство с командой, он привёл их к трофеям. А теперь вывел в плей-офф Лиги чемпионов - и игроки наверняка захотят "Барселону" в соперники".

Эдди Хау: "Во втором тайме мы сняли ногу с педали"

Наставник "сорок" признал, что команда потеряла концентрацию после уверенного преимущества:

"При счете 2:0 мы, вероятно, немного сняли ногу с педали. Мы не планировали этого, но это стало естественной реакцией", - отметил Хау.

По его словам, во втором тайме игра стала слишком открытой:

"После перерыва матч превратился в игру на встречных курсах, и для нас это было настоящим разочарованием. Во-первых, мы потратили слишком много энергии и перестали оказывать давление на их ворота. Мы недовольны этими 45 минутами".

Отдельно тренер поблагодарил болельщиков за предматчевое шоу от Wor Flags:

"Потрясающе. Огромное спасибо всем, кто придумал эту идею. Любовь и поддержка, которые мне и команде дарят болельщики, значат для нас все".

"Ньюкасл" продолжает свой европейский путь, а внутри команды уже звучат амбициозные ожидания - впереди решающая стадия турнира и, возможно, встречи с грандами континента.