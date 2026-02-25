25 Февраля 2026
RU

Сандро Тонали: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом"

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 15:16
16
Сандро Тонали: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом"

После ответного стыкового матча Лиги чемпионов "Ньюкасл" - "Карабах" (3:2) представители английского клуба оказались щедры на различные высказывания.

İdman.Biz собрал ревью мнений игроков и тренеров "сорок".

Сандро Тонали: "Я недоволен вторым таймом"

Автор первого гола "Ньюкасла" Сандро Тонали остался недоволен вторым таймом: "Первые 10 минут были великолепными. Но я не очень доволен вторым таймом, потому что мы начали играть на результат. Да, мы забили девять голов, но должны были сделать больше, потому что эти болельщики заслуживают 100 процентов в течение всех 90 минут каждого матча".

Итальянец подчеркнул, что команде необходимо сохранять максимальную интенсивность:
"Мы можем дать на 100 процентов больше. Нужно бороться каждую минуту игры".

Дуайт Гейл: "Это удивительное время для “Ньюкасла”

Бывший нападающий "сорок" Дуайт Гейл, выступая на BBC Radio 5 Live, отметил прогресс клуба под руководством Эдди Хау. "Сейчас удивительное время для “Ньюкасла”. Они искали такого тренера, которого можно оставить на десять лет и который будет двигать клуб вперед". По мнению Гейла, Хау полностью оправдал доверие: "Он именно это и сделал. Болельщики чувствуют единство с командой, он привёл их к трофеям. А теперь вывел в плей-офф Лиги чемпионов - и игроки наверняка захотят "Барселону" в соперники".

Эдди Хау: "Во втором тайме мы сняли ногу с педали"

Наставник "сорок" признал, что команда потеряла концентрацию после уверенного преимущества:
"При счете 2:0 мы, вероятно, немного сняли ногу с педали. Мы не планировали этого, но это стало естественной реакцией", - отметил Хау.

По его словам, во втором тайме игра стала слишком открытой:
"После перерыва матч превратился в игру на встречных курсах, и для нас это было настоящим разочарованием. Во-первых, мы потратили слишком много энергии и перестали оказывать давление на их ворота. Мы недовольны этими 45 минутами".

Отдельно тренер поблагодарил болельщиков за предматчевое шоу от Wor Flags:
"Потрясающе. Огромное спасибо всем, кто придумал эту идею. Любовь и поддержка, которые мне и команде дарят болельщики, значат для нас все".

"Ньюкасл" продолжает свой европейский путь, а внутри команды уже звучат амбициозные ожидания - впереди решающая стадия турнира и, возможно, встречи с грандами континента.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов
16:03
Мировой футбол

Килиан Мбаппе пропустит ответную игру против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" не попал в заявку из-за травмы колена

Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"
15:21
Мировой футбол

Лионель Месси: "Меня пытались убедить играть за сборную Испании"

Капитан чемпионов мира рассказал о выборе в пользу Аргентины и предложениях от "Красной фурии"
Карло Анчелотти: "Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный уровень"
15:04
Мировой футбол

Карло Анчелотти: "Неймар знает, что для возвращения в сборную ему нужен элитный уровень"

Главный тренер сборной Бразилии не вызвал нападающего на мартовские матчи в США
"Барселона": "Признать ошибку – большой шаг, следующий – избежать ее"
14:43
Мировой футбол

"Барселона": "Признать ошибку – большой шаг, следующий – избежать ее" - ФОТО

Технический комитет арбитров Испании подтвердил незаконность победного гола "Жироны" в ворота каталонцев
Лапорта нарезал хамон во время встречи с болельщиками — ВИДЕО
14:00
Мировой футбол

Лапорта нарезал хамон во время встречи с болельщиками — ВИДЕО

Кандидат в президенты "Барселоны" начал сбор подписей в Андорре
Джеймс Милнер вошел в Книгу рекордов Гиннесса
13:45
Мировой футбол

Джеймс Милнер вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Футболист "Брайтона" установил рекорд по числу матчей в АПЛ

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей