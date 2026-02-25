Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за массовую драку

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по итогам массовой стычки в матче 24-го тура Премьер-лиги между "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед" 3:2.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт FA, независимая регулирующая комиссия оштрафовала оба клуба за неподобающее поведение игроков в концовке встречи, состоявшейся 31 января 2026 года.

Согласно заявлению, "Челси" не обеспечил отсутствие неподобающего и или провокационного поведения своих футболистов около 95-й минуты матча. В свою очередь, "Вест Хэм Юнайтед" не предотвратил неподобающее и или провокационное и или агрессивное поведение игроков в тот же временной отрезок.

Оба клуба признали предъявленные обвинения. По итогам слушания комиссия наложила штраф на "Челси" в размере 325 тысяч фунтов, а "Вест Хэм Юнайтед" обязан выплатить 300 тысяч фунтов.

Отметим, что напряженный поединок завершился победой "Челси" со счетом 3:2, а удаление в компенсированное время получил защитник "молотобойцев" Жан-Клер Тодибо.