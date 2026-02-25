"Барселоне" придется заплатить 70 млн евро за вингера "ПСЖ"

Вингер "ПСЖ" Брэдли Баркола оказался в сфере интересов "Барселоны" в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, парижский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 23-летнего футболиста. Одним из главных претендентов на подписание игрока называется "Барселона".

По информации источника, "ПСЖ" оценивает Баркола в 70 миллионов евро. Именно такую сумму, по всей видимости, придется заплатить каталонцам, если они решат активизировать переговоры.

Баркола перешел в "ПСЖ" из "Лиона" в 2023 году за 45 миллионов евро. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне француз провел 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока также составляет 70 миллионов евро.