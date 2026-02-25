УЕФА отклонил апелляцию "Бенфики" на временную дисквалификацию полузащитника Джанлуки Престианни.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, апелляционный орган оставил в силе решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа от 23 февраля 2026 года. Таким образом, футболист по-прежнему временно отстранен от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА, в котором он мог бы сыграть.

В заявлении организации говорится: "Апелляция, поданная футбольным клубом "Бенфика", отклонена. Следовательно, решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе. Господин Джанлука Престианни по-прежнему временно отстранен от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА, в котором он мог бы принять участие".

Таким образом, Престианни пропустит ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов против "Реала", который пройдет в Мадриде.