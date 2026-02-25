"Интер" повысит зарплату главному тренеру после вылета из Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Интер" завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии стыкового раунда, однако руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Кристиану Киву.

Как сообщает İdman.Biz, миланский клуб близок к продлению контракта со специалистом. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2028 года и включит опцию пролонгации еще на один сезон. После подписания договора заработная плата Киву увеличится.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Интер" дважды уступил "Буде-Глимту" - 1:3 на выезде и 1:2 дома, покинув турнир по итогам стыковых матчей. Несмотря на европейскую неудачу, команда уверенно выступает в Серии А и лидирует в чемпионате Италии, опережая второй "Милан" на 10 очков.

Кристиан Киву возглавил "Интер" прошлым летом и сумел выстроить стабильную игру на внутренней арене, что, по всей видимости, и стало ключевым фактором для решения руководства клуба продлить сотрудничество.