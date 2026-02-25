25 Февраля 2026
RU

"Интер" повысит зарплату главному тренеру после вылета из Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 19:30
21
"Интер" повысит зарплату главному тренеру после вылета из Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Интер" завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии стыкового раунда, однако руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Кристиану Киву.

Как сообщает İdman.Biz, миланский клуб близок к продлению контракта со специалистом. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2028 года и включит опцию пролонгации еще на один сезон. После подписания договора заработная плата Киву увеличится.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Интер" дважды уступил "Буде-Глимту" - 1:3 на выезде и 1:2 дома, покинув турнир по итогам стыковых матчей. Несмотря на европейскую неудачу, команда уверенно выступает в Серии А и лидирует в чемпионате Италии, опережая второй "Милан" на 10 очков.

Кристиан Киву возглавил "Интер" прошлым летом и сумел выстроить стабильную игру на внутренней арене, что, по всей видимости, и стало ключевым фактором для решения руководства клуба продлить сотрудничество.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА отклонил апелляцию "Бенфики"
20:30
Мировой футбол

УЕФА отклонил апелляцию "Бенфики"

Полузащитник временно отстранен и не сыграет в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за массовую драку
19:15
Мировой футбол

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за массовую драку

Лондонские клубы заплатят более 600 тысяч фунтов после инцидента в матче АПЛ

"Барселона" нацелилась на защитника из АПЛ
18:43
Мировой футбол

"Барселона" нацелилась на защитника из АПЛ

В шорт-листе каталонцев Маркос Сенеси из "Борнмута"
Карлуш Карвальял: "Если вина Престианни не будет доказана, мы сломаем жизнь молодому таланту"
16:48
Мировой футбол

Карлуш Карвальял: "Если вина Престианни не будет доказана, мы сломаем жизнь молодому таланту"

Португальский тренер призвал УЕФА предоставить четкие объяснения по расистскому скандалу в Лиге чемпионов
Ответные стыки плей-офф ЛЧ: Италия под угрозой и принципиальная битва в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:33
Мировой футбол

Ответные стыки плей-офф ЛЧ: Италия под угрозой и принципиальная битва в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Стыковые матчи плей-офф главного еврокубка могут завершиться полным провалом итальянских клубов
Снуп Догг на игре "Суонси": "Это гордый рабочий клуб, андердог, который кусается в ответ"
16:18
Мировой футбол

Снуп Догг на игре "Суонси": "Это гордый рабочий клуб, андердог, который кусается в ответ" - ФОТО

Легендарный рэпер впервые посетил матч валлийской команды в статусе ее совладельца

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей