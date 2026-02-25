"Барселона" нацелилась на защитника из АПЛ

Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над усилением оборонительной линии в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, каталонский клуб высоко оценивает защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик считает, что аргентинец по стилю игры напоминает Иньиго Мартинеса, выступавшего за команду в прошлом сезоне.

В "Барселоне" рассматривают 28-летнего футболиста как более доступную альтернативу защитнику "Интера" Алессандро Бастони. Финансовый фактор играет важную роль, поскольку каталонцы по-прежнему ограничены в возможностях на трансферном рынке.

Контракт Сенеси с "Борнмутом" рассчитан до завершения сезона 2025/2026. Таким образом, уже ближайшим летом аргентинец может стать свободным агентом и перейти в новый клуб без компенсации.