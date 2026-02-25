25 Февраля 2026
RU

Фанат устроил провокацию с бананами в музее "Реала"

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 22:15
9
Фанат устроил провокацию с бананами в музее "Реала"

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор вновь оказался в центре расистского скандала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал LeoDias, в выходные в клубном музее мадридского клуба на "Сантьяго Бернабеу" был зафиксирован инцидент с оскорбительным подтекстом. Неизвестный мужчина подошел к большой фотографии, на которой игроки "Реала" позируют с трофеем Лиги чемпионов 2024 года, и приложил связку бананов к изображению Винисиуса, после чего начал позировать.

По информации источника, данный поступок совершил болельщик "Бенфики". На мужчине был замечен красный шарф, предположительно принадлежащий лиссабонскому клубу.

Отметим, что уже в среду "Реал" и "Бенфика" проведут ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов. Инцидент произошел на фоне подготовки команд к решающей встрече.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" получил отказ по трансферу звезды "Арсенала"
21:46
Мировой футбол

"Реал" получил отказ по трансферу звезды "Арсенала"

Мадридцы интересовались Габриэлом, но лондонцы закрыли вопрос

"Барселоне" придется заплатить 70 млн евро за вингера "ПСЖ"
20:58
Мировой футбол

"Барселоне" придется заплатить 70 млн евро за вингера "ПСЖ"

Французский клуб готов рассмотреть продажу вингера летом

УЕФА отклонил апелляцию "Бенфики"
20:30
Мировой футбол

УЕФА отклонил апелляцию "Бенфики"

Полузащитник временно отстранен и не сыграет в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов
"Интер" повысит зарплату главному тренеру после вылета из Лиги чемпионов
19:30
Мировой футбол

"Интер" повысит зарплату главному тренеру после вылета из Лиги чемпионов

Миланцы готовят новый контракт главному тренеру до 2028 года

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за массовую драку
19:15
Мировой футбол

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за массовую драку

Лондонские клубы заплатят более 600 тысяч фунтов после инцидента в матче АПЛ

"Барселона" нацелилась на защитника из АПЛ
18:43
Мировой футбол

"Барселона" нацелилась на защитника из АПЛ

В шорт-листе каталонцев Маркос Сенеси из "Борнмута"

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей