Фанат устроил провокацию с бананами в музее "Реала"

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор вновь оказался в центре расистского скандала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал LeoDias, в выходные в клубном музее мадридского клуба на "Сантьяго Бернабеу" был зафиксирован инцидент с оскорбительным подтекстом. Неизвестный мужчина подошел к большой фотографии, на которой игроки "Реала" позируют с трофеем Лиги чемпионов 2024 года, и приложил связку бананов к изображению Винисиуса, после чего начал позировать.

По информации источника, данный поступок совершил болельщик "Бенфики". На мужчине был замечен красный шарф, предположительно принадлежащий лиссабонскому клубу.

Отметим, что уже в среду "Реал" и "Бенфика" проведут ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов. Инцидент произошел на фоне подготовки команд к решающей встрече.