Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО

Криштиану Роналду продолжает переписывать футбольную историю.

Как сообщает İdman.Biz, в матче чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Наджмой" и "Аль-Насром" форвард гостей открыл счет уже в начале встречи, реализовав пенальти, который сам же и заработал.

Этот мяч стал для 39-летнего португальца 965-м в профессиональной карьере. До символической отметки в 1000 голов Роналду осталось отличиться еще 35 раз.

Контракт нападающего с "Аль-Насром" действует до конца сезона 2026/2027. Победа в текущем матче позволит команде из Эр-Рияда выйти на чистое первое место в турнирной таблице.