26 Февраля 2026
RU

Защитник "Боруссии" разбил голову форварду "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 01:23
10
Защитник "Боруссии" разбил голову форварду "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

Скандальный момент произошел в ответном стыковом матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Боруссией".

Как сообщает İdman.Biz, на 90+4-й минуте защитник немецкой команды в борьбе высоко поднятой ногой попал шипами в голову нападающему хозяев. В результате столкновения у форварда пошла кровь.

После просмотра эпизода с помощью VAR главный арбитр встречи назначил пенальти и показал нарушителю вторую желтую карточку, удалив его с поля. Еще один игрок дортмундского клуба получил красную карточку за протесты со скамейки запасных.

На 90+8-й минуте пенальти был реализован, что позволило "Аталанте" установить счет 4:1 и выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

"Аталанта" повторила легендарный камбэк "Ливерпуля"
00:49
Мировой футбол

"Аталанта" повторила легендарный камбэк "Ливерпуля"

Итальянцы отыграли два мяча у "Боруссии" и установили историческое достижение
В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда
00:31
Мировой футбол

В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда

В клубе подчеркнули, что бюджет позволяет громкие трансферы

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"
00:13
Мировой футбол

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"

Один болельщик пострадал у "Сантьяго Бернабеу"
"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро
25 Февраля 23:37
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро

Голкипер вернется в Турцию за 5 миллионов евро

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО
25 Февраля 23:20
Мировой футбол

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО

Португалец реализовал пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги