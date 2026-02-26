Защитник "Боруссии" разбил голову форварду "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

Скандальный момент произошел в ответном стыковом матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Боруссией".

Как сообщает İdman.Biz, на 90+4-й минуте защитник немецкой команды в борьбе высоко поднятой ногой попал шипами в голову нападающему хозяев. В результате столкновения у форварда пошла кровь.

После просмотра эпизода с помощью VAR главный арбитр встречи назначил пенальти и показал нарушителю вторую желтую карточку, удалив его с поля. Еще один игрок дортмундского клуба получил красную карточку за протесты со скамейки запасных.

На 90+8-й минуте пенальти был реализован, что позволило "Аталанте" установить счет 4:1 и выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.