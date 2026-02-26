26 Февраля 2026
RU

"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 02:43
15
"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО

В Турине завершился ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между "Ювентусом" и "Галатасараем". Встреча на стадионе "Альянц" завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время, передает İdman.Biz.

Голы за туринцев забили Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. При этом с 48-й минуты "Ювентус" играл в меньшинстве после удаления Ллойда Келли, но сумел довести матч до овертайма и забить третий мяч.

В дополнительное время за "Галатасарай" отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз, что позволило стамбульскому клубу сохранить преимущество по сумме двух встреч.

Напомним, в первой игре "Галатасарай" разгромил "Ювентус" со счетом 5:2. Таким образом, несмотря на победу в ответном матче, туринцы покинули турнир, а турецкий клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Тоттенхэм" готов уволить Тудора при продолжении плохих результатов
04:08
Мировой футбол

"Тоттенхэм" готов уволить Тудора при продолжении плохих результатов

Терпение совета директоров на исходе
Винисиус повторил личный рекорд по голевой серии в "Реале"
03:32
Мировой футбол

Винисиус повторил личный рекорд по голевой серии в "Реале"

Бразилец забивает в пяти матчах подряд

В УЕФА назвали лучшего игрока матча "Реал" - "Бенфика"
03:00
Мировой футбол

В УЕФА назвали лучшего игрока матча "Реал" - "Бенфика"

Награду получил автор гола в составе мадридцев

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
02:56
Мировой футбол

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Жеребьевка состоится 27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026
02:48
Мировой футбол

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026

Жеребьевка состоится 27 февраля

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги