"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО

В Турине завершился ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между "Ювентусом" и "Галатасараем". Встреча на стадионе "Альянц" завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время, передает İdman.Biz.

Голы за туринцев забили Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. При этом с 48-й минуты "Ювентус" играл в меньшинстве после удаления Ллойда Келли, но сумел довести матч до овертайма и забить третий мяч.

В дополнительное время за "Галатасарай" отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз, что позволило стамбульскому клубу сохранить преимущество по сумме двух встреч.

Напомним, в первой игре "Галатасарай" разгромил "Ювентус" со счетом 5:2. Таким образом, несмотря на победу в ответном матче, туринцы покинули турнир, а турецкий клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.