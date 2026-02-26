26 Февраля 2026
"Тоттенхэм" готов уволить Тудора при продолжении плохих результатов

26 Февраля 2026 04:08
Руководство "Тоттенхэма" рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с тренером Игором Тудором. Данная мера может быть принята в случае продолжения неудачных результатов команды.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, ситуация в клубе вызывает серьезную обеспокоенность у правления, которое недовольно текущими результатами.

По данным источника, терпение совета директоров на исходе, и будущее хорватского тренера зависит от результатов ближайших матчей. Несмотря на то, что Тудор возглавил клуб недавно, кризисные обстоятельства ставят под угрозу его должность. Внутри клуба отмечают, что "Тоттенхэм" не может позволить себе вылет из Премьер-лиги как с финансовой, так и с репутационной точки зрения.

В связи с этим руководство готово к решительным действиям и уже рассматривает запасные варианты на случай немедленного увольнения Тудора. Клуб проводит предварительные переговоры с потенциальными кандидатами, которые могут помочь изменить ситуацию.

