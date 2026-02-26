Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026

Завершились стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала турнира.

Как сообщает İdman.Biz, путевки через стыковой раунд завоевали "Ньюкасл Юнайтед", "Атлетико", "Буде-Глимт", "Байер", "ПСЖ", "Галатасарай", "Реал" и "Аталанта".

Ранее по итогам общего этапа напрямую в 1/8 финала вышли "Барселона", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Бавария". Эти команды получат статус сеяных при жеребьевке следующего раунда.

Жеребьевка матчей 1/8 финала пройдет 27 февраля и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Игры этой стадии состоятся 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал турнира пройдет 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.