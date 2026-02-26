26 Февраля 2026
RU

Винисиус повторил личный рекорд по голевой серии в "Реале"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 03:32
14
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вновь вписал свое имя в статистические сводки. Форвард отличился в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики", поразив ворота соперника на 80-й минуте и установив окончательный счет 2:1, сообщает İdman.Biz.

Таким образом, 25-летний бразилец забивает уже в пятой игре подряд. По данным Opta, это повторение его личного рекорда за все время выступлений за "королевский" клуб. Ранее подобная результативная серия покорялась Винисиусу лишь однажды - в 2022 году.

Текущая серия началась в поединке с "Райо Вальекано", затем нападающий дважды отличился в матчах против "Реал Сосьедад", а также поразил ворота "Осасуны" и "Бенфики".

İdman.Biz
