26 Февраля 2026
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Мировой футбол
26 Февраля 2026 02:56
16
После завершения стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов определились пары 1/8 финала главного клубного турнира Европы, сообщает İdman.Biz.

В 1/8 финала сыграют:
"ПСЖ" - "Барселона" / "Челси";
"Галатасарай" - "Ливерпуль" / "Тоттенхэм";
"Реал" - "Спортинг" / "Манчестер Сити";
"Аталанта" - "Арсенал" / "Бавария";
"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" / "Барселона";
"Атлетико" - "Тоттенхэм" / "Ливерпуль";
"Буде-Глимт" - "Манчестер Сити" / "Спортинг";
"Байер" - "Бавария" / "Арсенал".

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Матчи этой стадии состоятся 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

İdman.Biz
