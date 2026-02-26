26 Февраля 2026
В УЕФА назвали лучшего игрока матча "Реал" - "Бенфика"

26 Февраля 2026 03:00
В УЕФА назвали лучшего игрока матча "Реал" - "Бенфика"

Мадридский "Реал" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1 в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. "Сливочные" закрепили успех, добытый в Лиссабоне неделей ранее, где победили 1:0, передает İdman.Biz.

В составе хозяев отличились Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор, у гостей единственный мяч забил Рафа Силва.

По итогам встречи УЕФА признал лучшим игроком матча Орельена Тчуамени. Французский полузащитник сравнял счет уже на 16-й минуте и стал одним из ключевых футболистов встречи, показав лучшие показатели по выигранным единоборствам и количеству касаний мяча.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Манчестер Сити" или лиссабонским "Спортингом".

