26 Февраля 2026
"Интер" отказался отпускать полузащитника Чалханоглу

26 Февраля 2026 05:01
Вице-президент "Галатасарая" Абдулла Кавукчу заявил, что турецкий клуб предпринимал попытку приобрести хавбека "Интера" Хакана Чалханоглу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, переговоры проходили в январе, однако миланский клуб отказался расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

"В январе мы предприняли еще одну попытку подписать Чалханоглу. Была встреча с директорами "Интера", но нам сообщили, что Хакан не уйдет зимой. Мы никогда не скрывали свой интерес. Хакан - икона турецкой сборной, он болеет за "Галатасарай". Я не знаю когда, но уверен, что однажды мы увидим его в нашем клубе", - заявил Кавукчу.

Чалханоглу перешел в "Интер" из "Милана" в 2021 году в статусе свободного агента. Его контракт с миланцами действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

