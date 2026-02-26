26 Февраля 2026
RU

"Аталанта" повторила легендарный камбэк "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 00:49
13
"Аталанта" повторила легендарный камбэк "Ливерпуля"

"Аталанта" совершила впечатляющий камбэк в противостоянии с дортмундской "Боруссией" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, победа со счетом 4:1 в ответной встрече позволила бергамаскам отыграть два мяча после поражения 0:2 в первой игре и повторить достижение "Ливерпуля". С 2019 года ни одной команде не удавалось пройти дальше в плей-офф Лиги чемпионов, уступив в два мяча после первого матча.

Тогда английский клуб сумел перевернуть противостояние с "Барселоной", проиграв в гостях 0:3, но выиграв дома 4:0 и выйдя дальше с общим счетом 4:3.

В ответной игре с "Боруссией" отличились Джанлука Скамакка, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич и Лазар Самарджич, реализовавший пенальти на 90+8-й минуте.

В 1/8 финала "Аталанта" встретится с "Арсеналом" или "Баварией". Жеребьевка следующей стадии состоится 27 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Защитник "Боруссии" разбил голову форварду "Аталанты" в матче Лиги чемпионов
01:23
Мировой футбол

Защитник "Боруссии" разбил голову форварду "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

Судья назначил пенальти после вмешательства VAR

В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда
00:31
Мировой футбол

В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда

В клубе подчеркнули, что бюджет позволяет громкие трансферы

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"
00:13
Мировой футбол

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"

Один болельщик пострадал у "Сантьяго Бернабеу"
"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро
25 Февраля 23:37
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро

Голкипер вернется в Турцию за 5 миллионов евро

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО
25 Февраля 23:20
Мировой футбол

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО

Португалец реализовал пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги