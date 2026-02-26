"Аталанта" повторила легендарный камбэк "Ливерпуля"

"Аталанта" совершила впечатляющий камбэк в противостоянии с дортмундской "Боруссией" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, победа со счетом 4:1 в ответной встрече позволила бергамаскам отыграть два мяча после поражения 0:2 в первой игре и повторить достижение "Ливерпуля". С 2019 года ни одной команде не удавалось пройти дальше в плей-офф Лиги чемпионов, уступив в два мяча после первого матча.

Тогда английский клуб сумел перевернуть противостояние с "Барселоной", проиграв в гостях 0:3, но выиграв дома 4:0 и выйдя дальше с общим счетом 4:3.

В ответной игре с "Боруссией" отличились Джанлука Скамакка, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич и Лазар Самарджич, реализовавший пенальти на 90+8-й минуте.

В 1/8 финала "Аталанта" встретится с "Арсеналом" или "Баварией". Жеребьевка следующей стадии состоится 27 февраля.